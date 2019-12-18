В Харькове простились с 21-летним бойцом, героически погибшим на Донбассе: фото и видео

21-летний боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Михальчук, который погиб во время вражеского обстрела в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, похоронен на Аллее Славы в Харькове.

Видео торжественное похоронной процессии опубликовано на странице "UA: Харків" в соцсети Facebook.

Молодой боец был родом из села Большие Проходы на Харьковщине. Срочную военную службу он проходил в Гостомеле в Киевской области, после чего заключил контракт с ВСУ и отправился в зону ООС.





Сергей погиб 14 декабря, когда несколько вражеских мин залетели чуть ли не в окоп, где было несколько бойцов.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Похоронили бойца на Аллее Славы на 18-м городском кладбище Харькова.

Как сообщал "Апостроф", раньше прощание с 21-летним Сергеем Михальчуком состоялось в поселке Новолуганское, в самом "сердце" передовой - на так называемом "нуле".