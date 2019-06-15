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​Соцсети впечатлил неожиданный случай с украинским журналистом в Москве: видео

суббота, 15 июня 2019, 22:34
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В российской столице во время записи репортажа украинского журналиста Романа Цимбалюка мужчина, проезжавший мимо на велосипеде, выкрикнул на камеру: "Слава Украине!".

Соответствующие кадры опубликовал сам журналист в Facebook.

"Героям СЛАВА! Это как раз тот случай когда нужно смотреть до конца", - подписал видео Цимбалюк.

Под постом появились забавные комментарии пользователей.

"А говорили еще в 14-15 годах кацабам, что будут выкрикивать: москоляку на гиляку (Екатеренбург, например), а потом и Слава Украине)", "Вроде мелочь, а приятно!", "Надо было ответить человеку!", "Цимбалюку благодарность за небезразличное отношение к Украине, за смелость, честность и порядочность. А велосипедиста полюбила вся Украина. Удачи тебе друг. Преодолеем коррупцию, возродим Украину", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", украинский журналист Роман Цимбалюк проиграл спор о президентских выборах в Украине популярному российскому поэту Андрею Орлову (Орлуше).

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