В Тернополе виновник смертельного ДТП с помощью бабушки сбежал из больницы: фото и видео

23-летнего Арсена Будия, который 11 декабря совершил смертельное ДТП вблизи Тернополя, полиция объявила в розыск - мужчина сбежал из больницы с помощью медперсонала и собственной бабушки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

После аварии мужину госпитализировали в реанимацию Терноильськои городской больницы № 1. Медики подтвердили правоохранителям, что водитель находится в тяжелом состоянии и перевозить его в изолятор временного содержания или СИЗО опасно. Даже предоставили письменную справку для суда, где подозреваемому должны были избирать меру пресечения.

15 декабря Будия с территории больницы на инвалидной коляске вывезли несколько врачей и его собственная бабушка. Сейчас правоохранителям уже известно, что мужчина вместе с близкими родственниками пересек границу с Польшей.

Напомним, что 11 декабря Арсений Будий на автодороге «Обход города Тернополя» вблизи с. Великий Глубочек выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус. В результате удара 54-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в среду, 11 декабря, в Тернопольской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек и есть пострадавшие.