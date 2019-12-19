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Звездам российского шансона запретили въезд в Украину

четверг, 19 декабря 2019, 18:23
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Служба безопасности Украины сделала важное заявление о выступлении российской группы "Воровайки" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что новость о прибытии в Украину звезд российского шансона вызвала большой резонанс в обществе.

"Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", Международный центр культуры и искусств "Жовтневый палац" в Киеве после скандала в сети с выступлением в столице российской группы "Воровайки" отменил концерт.

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