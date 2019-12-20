Бойцы ВСУ показали, как снайперы боевиков прикрываются детьми на передовой: фото

Снайперы боевиков "ДНР-ЛНР" прикрываются детьми на передовой на Донбассе. Поскольку, если в зоне видимости мирный житель, особенно ребенок, бойцы ВСУ не стреляют.

Об этом сообщает 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

"На первом фото - бронежилет погибшего парня. На втором - зафиксирован нашей разведкой кадр с позиций противника, сделанный незадолго до рокового выстрела. Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да. пользуется этим? Видите сами", - говорится в сообщении.

Пользователи сети возмущены таким коварством врага.

"Надеюсь, это будет использовано дипломатами на всех переговорах с западными партнерами? Итальянцам особенно нужно такие вещи демонстрировать. Венграм также. И далее по списку", "Ну так )(уйло в самом начале сказал, что они будут прятаться за спинами женщин и детей! Чему тут удивляться?! "," Как всегда - подло", "Это все сопли, для тех кто не в теме, после выстрела ребенок спрячется. Не нужно сантиментами оправдывать чьи-то недоработки", "Я вижу розовую куртку. И по фото сказать нельзя ли в ней человек, или манекен", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Горловке ликвидировали гражданина России , который воевал на стороне боевиков "ДНР". Наемнику было 25 лет.