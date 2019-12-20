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Дело Шеремета: силовики зачистили зал суда, видео

пятница, 20 декабря 2019, 18:05
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Спецназовцы начали "зачищать" помещение Шестого апелляционного суда Киева, где проходит слушание по делу Юлии Кузьменко - подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

Группа поддержки Юлии Кузьменко и ее адвокат Владислав Добуш отказались покидать помещение суда после того, как заседание перенесли на 24 декабря. Ведь на него не явился прокурор. Правоохранители пытались силой вывести Юлию Кузьменко с помещения и отвезти в СИЗО.

В защиту подозреваемой стала ее группа поддержки. Адвокат и сторонники Кузьменко требовали продолжения рассмотрения дела и проведения следственных действий. В конце концов, между ними и силовиками произошла потасовка. Как сообщают очевидцы, среди участников драки уже есть пострадавшие. Они видели, как из помещения вынесли человека, завернутого в одеяло.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на судебное заседание к Юлии Кузьменко - фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - не приехали прокуроры.

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