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Не дает покоя Украина: всю пресс-конференцию Путина показали одной фотожабой

пятница, 20 декабря 2019, 10:20
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В соцсетях показали въедливую фотожабу на вчерашнюю отчетную конференцию президента РФ Владимира Путина, на которой он выдвинул Украине территориальные претензии.

Коллаж опубликовали в Telegram-канале Министерство П.

На рисунке показали процесс преобразования человека в циркового клоуна. Каждый последующий этап подписали цитатой Путина по отношению к Украине. Начали с заявлений российского президента о том, что Причерноморье принадлежит РФ и закончили месседжем о том, что украинцев, мол, придумал граф Потоцкий.

19 декабря во время традиционной предновогодней пресс-конференции российский президент отметился несколькими скандальными заявлениями относительно Украины. В частности, заявлял, что военной техникой и оружием боевикам на оккупированном Донбассе помогают страны, которые им симпатизируют.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в сети поделились давней фотожабой в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины является исконно русскими территориями.

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