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С обменом пленных возникли проблемы: названа неприятная для боевиков ДНР-ЛНР причина

пятница, 20 декабря 2019, 11:48
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Ряд пленных, которых Украина планировала передать боевикам ЛДНР в рамках обмена, попросили исключить их из списков.

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Так, источники отметили, что попросили себя вычеркнуть из списков около 40 человек, по его словам, среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться на оккупированные территории Донбасса, так и те, которые приняли решение отбыть наказание согласно украинскому законодательству и начать новую жизнь.

Следует отметить, что ранее представители боевиков ЛНР в Минске призвали остановить уголовные дела против лиц, которые были включены в списки на обмен. Украинская сторона на это обращение не отреагировала.

"Их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане… Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться совей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено", - заявили источники российских журналистов в ЛНР.

В рамках переговоров ТКГ в Минске было предложено, чтобы добровольность отказа проверили представители Красного креста. Члены группировок ЛДНР от этого варианта отказались и потребовали, чтобы этим занимался координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.

"У нас есть доверие к Тони Фришу. Он, как арбитр, который подтвердит, что отказник принимал решение о выходе из обмена сам, нас устраивает", — заявили члены ЛДНР.

Сам Фриш отметил, что начнет проверку со встреч с отказниками, но только после католического Рождества 25 декабря.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявлял в Верховной Раде, что обмен пленными между Россией и Украиной может произойти до 31 декабря. Он отметил, что обмен до конца 2019 стороны будут обсуждать на видеоконференции между Украиной и Россией 20 декабря.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинская сторона в ТКГ заявила, что пленные, которых боевики удерживают на оккупированном Донбассе, могут вернуться домой до окончания 2019 года.

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