RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

15:59
Появился "преемник": на пресс-конференции Путина произошел серьезный конфуз, фото
15:18
Беременная Бейонсе и яйцо-рекордсмен: самые популярные фото в Instagram в этом 10-летии
14:44
Не из шахт: Путин сделал циничное заявление об оружии боевиков на Донбассе
14:04
Группа ТІК выпустила новогодний клип со звездой "Дизель Шоу": видео
14:03
Путину на пресс-конференции преподнесли подарок с "намеком": фото
13:50
8-летний мальчик стал самым успешным видеоблогером на YouTube, заработав $26 млн за год
13:35
Comic Con Ukraine 2020 объявил даты фестиваля и первого хедлайнера
12:50
Обнимашки и нежные поцелуи: Маша Ефросинина поделилась невероятно трогательным видео с мужем
12:42
Взяли за горло: Путин сделал неожиданное признание о Минских соглашениях
12:32
Немецкая овчарка спасла хозяина от смерти, вовремя разбудив его жену: фото героини
12:10
Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили годовалому сыну первую фотосессию
11:55
Эмма Уотсон поздравила фанатов с Рождеством, собрав звезд "Гарри Поттера" на одном фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Есть надежда: появилась важная новость об обмене пленными до Нового года

четверг, 19 декабря 2019, 14:35
переглянути новину українською

Украинские пленники, которых сейчас пророссийские боевики удерживают на оккупированном Донбассе, могут вернуться домой до окончания 2019 года.

Об этом сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы.

"Накануне была очень длительная встреча. Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у Президента, поговорили о результатах, как только я переговорил и с Грызловым. Надо, все-таки, попробовать завтра, не откладывая, провести скайп- конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся - неизвестно. Но вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома ", - прокомментировал ситуацию Леонид Кучма, предствитель Украины на переговорах ТКГ в Минске.

Напомним, что в сентябре Служба безопасности Украины сообщала, что всего на территории непризнанных ЛНР и ДНР в плену находится 227 украинцев. Еще 258 считаются пропавшими без вести. В списки для обмена украинская сторона внесла военных и гражданских лиц, которые сейчас содержатся в плену пророссийских боевиков. Среди военных: танкист Богдан Пантюшенко, двое бойцов 3-го полка спецназначения ВСУ Александр Кориньков и Сергей Глондар, военные восьмого полка спецназначения Сергей Иванчук и Иван Деев, боец 30-й механизированной бригады Владимир Воскобойник.

"Апостроф" уже сообщал о том, что ТКГ в Минске не смогла окончательно согласовать списки пленных украинцев, которых планируют до конца года обменять на боевиков ЛДНР.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Весна посреди зимы: как долго продлится теплая погода

Зеленский объявляет войну ворам в законе: почему грузинский метод не сработает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: