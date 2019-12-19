Есть надежда: появилась важная новость об обмене пленными до Нового года

Украинские пленники, которых сейчас пророссийские боевики удерживают на оккупированном Донбассе, могут вернуться домой до окончания 2019 года.

Об этом сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы.

"Накануне была очень длительная встреча. Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у Президента, поговорили о результатах, как только я переговорил и с Грызловым. Надо, все-таки, попробовать завтра, не откладывая, провести скайп- конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся - неизвестно. Но вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома ", - прокомментировал ситуацию Леонид Кучма, предствитель Украины на переговорах ТКГ в Минске.

Напомним, что в сентябре Служба безопасности Украины сообщала, что всего на территории непризнанных ЛНР и ДНР в плену находится 227 украинцев. Еще 258 считаются пропавшими без вести. В списки для обмена украинская сторона внесла военных и гражданских лиц, которые сейчас содержатся в плену пророссийских боевиков. Среди военных: танкист Богдан Пантюшенко, двое бойцов 3-го полка спецназначения ВСУ Александр Кориньков и Сергей Глондар, военные восьмого полка спецназначения Сергей Иванчук и Иван Деев, боец 30-й механизированной бригады Владимир Воскобойник.

"Апостроф" уже сообщал о том, что ТКГ в Минске не смогла окончательно согласовать списки пленных украинцев, которых планируют до конца года обменять на боевиков ЛДНР.