Сдают экзамены, убивая украинцев: из России на Донбасс прибыл новый отряд снайперов-выпускников

На оккупированный Донбасс с РФ прибыл отряд снайперов, которые расстреливают украинских военных и мирных жителей и таким образом сдают своеобразные экзамены.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские снайперы, которые недавно прибыли в оккупированные Донецкую и Луганскую области, активизировались вблизи Марьинки. 18 декабря от их рук погиб местный житель 57-летний Михаил. Мужчина сидел на лавочке возле своего дома, когда ему в живот попала пуля снайпера. Пострадавший еще успел пройти несколько шагов в направлении своего жилья, но упал и от полученных травм скончался.

А 17 декабря в 19:00 от пули снайпера, которая попала в голову, погиб во время выполнения боевого задания солдат ВСУ 28-летний Василий Лисицын с Кропивницкого. Пророссийские боевики начали обстреливать позиции украинских военных с противотанкового гранатомета, чтобы выманить бойцов на снайперский огонь.

28 ноября вражеский снайпер ранил местную жительницу, которая шла по улице вместе с полугодовалым ребенком. уля попала ей в грудную клетку, прошла насквозь и сломала плечевую кость руки.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 18 декабря на Донбассе боевики из стрелкового оружия убили мирного жителя.