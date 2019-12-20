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Старые времена возвращаются: НАБУ нагрянуло с обысками на известный телеканал, фото и видео

пятница, 20 декабря 2019, 12:23
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Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении телеканала "Думская TV" в Одессе на улице Канатной.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

Сотрудники телеканала отметили, что обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускали на рабочие места, толкали, хватали за руки и не давали снимать происходящее. Правоохранители изъяли компьютеры и серверы канала.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ.

Позже происходящее прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко: "Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке Европейской Солидарности Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю. Сытник, выслужиться перед Зеленским не удастся! Мы сделаем все, чтобы тебя уволили. Коррупционер не может возглавлять антикоррупционные органы".

Главный редактор телеканала Каролина Тымкив, которая, как и другие сотрудники, не могла попасть на рабочее место, заявила о том, что на лицо давление на СМИ.

Нардеп Алексей Гончаренко показал письмо на имя президента Зеленского, в котором он требует уволить директора НАБУ Артема Сытника, поскольку тот оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Через четыре дня на канал пришли с обыском.

Тымкив рассказал, что сотрудник НАБУ не показал ей ни документы, не сказал, в рамках какого производства проходят обыски, а просто не пустил на рабочее место.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря люди в масках ворвались в здание спортклуба "5 элемент", к которому имеет отношение бывший президент Украины Петр Порошенко и его близкий соратник Игорь Кононенко.

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