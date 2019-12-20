Власти объявили войну игральным автоматам: в сети делятся первыми фото и видео

20 декабря Кабмин запретил деятельность сети распространения государственных лотерей, под которыми, как правило, маскировался игорный бизнес.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на официальной странице в Facebook.

"Министры проголосовали за отмену соответствующих положений по распространителей лотерей в лицензионных условиях. Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей. Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса ", - написал Гончарук.

После этого Украиной прокатилась волна закрытия игорных заведений.

В Харькове закрыли казино в "Радмире" по улице Академика Павлова и сеть "Космолот". Работникам казино приказали отдать посетителям деньги за ставки, выставить их за дверь, а самим закрыться внутри и ждать дальнейших указаний от владельцев. Также силовики начали штурм игорного заведения "Фортуна" по улице Пушкинская, 3.

Почти все игорные заведения закрыли в Кривом Роге, Одессе, Днепре. Частично работают подпольные казино в Кропивницком. И совсем ничего не изменилось в работе этих учреждений в Херсоне и Черкассах.

Украинцы неоднозначно восприняли закрытие игорных заведений. Некоторые искренне возмущается этим. Многие говорят о том, что так осуществляют передел прибыльного бизнеса. А есть и такие пользователи, которые жалуются на то, что с закрытием "государственных лотерей" в городах исчезнут бесплатные туалеты.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 19 декабря, в Верховной Раде провалили голосование за законопроект 2285-д о легализации и государственном регулировании азартных игр.







