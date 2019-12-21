В Керченском проливе оккупанты перекрыли движение судов: названа причина

Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив для прохода судов.

Об этом сообщил Глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко на странице в Facebook.

"Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на четверо суток - от 21 до 24. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - написал Клименко .

Информационные сообщения о закрытии Керченского пролива появились также на сайте Министерства транспорта РФ и на сайте информагентства Interfax.

Между тем, Крымский мост, по которому вскоре и запустят железнодорожное сообщение, постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива.

Как ранее информировал "Апостроф", стала известна истинная причина строительства российскими оккупантами Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России. Как утверждают в одном из блогов, посвященных теме аннексированного Крыма, Крымский мост - это проект военной логистики.