RU  UA  EN

суббота, 21 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 декабря

20:59
В Керченском проливе оккупанты перекрыли движение судов: названа причина
20:29
Нардеп Приходько сделала подарки детям и воспитателям студии ДИМФО ко Дню святого Николая
20:12
Велосипедисты под Киевом попали в страшную аварию: есть погибшие, фото
19:28
Сноубордисты в Киеве "нашли" снег: эксклюзивные фото фестиваля
19:00
Хитрые, талантливые и проворные: 12 знаменитостей, которые родились в год Крысы
18:45
Боевики совершили опасную провокацию в районе разведения на Донбассе: фото
18:40
Под Киевом люди попали под поезд: видео момента жуткого ЧП
17:56
Алина Гросу случайно обнажила грудь прямо во время своего выступления
17:54
Космический корабль Boeing Starliner ошибся орбитой и вращается вокруг Земли: фото и видео
17:01
Скрытые камеры в раздевалках: сети обсуждают находку в спортклубе Порошенко
16:47
Дзидзьо показал свое детское фото, на котором его не узнать
16:37
Пример для "слуг народа": львовские судьи отменили свой корпоратив и сделали доброе дело, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Керченском проливе оккупанты перекрыли движение судов: названа причина

суббота, 21 декабря 2019, 20:59
переглянути новину українською

Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив для прохода судов.

Об этом сообщил Глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко на странице в Facebook.

"Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на четверо суток - от 21 до 24. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - написал Клименко .

Информационные сообщения о закрытии Керченского пролива появились также на сайте Министерства транспорта РФ и на сайте информагентства Interfax.

Между тем, Крымский мост, по которому вскоре и запустят железнодорожное сообщение, постоянно проседает и может повлечь серьезные экологические проблемы в районе Керченского пролива.

Как ранее информировал "Апостроф", стала известна истинная причина строительства российскими оккупантами Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России. Как утверждают в одном из блогов, посвященных теме аннексированного Крыма, Крымский мост - это проект военной логистики.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался"

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: