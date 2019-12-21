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В Украине создали съедобную елку рекордных размеров: опубликованы фото

суббота, 21 декабря 2019, 12:14
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В городе Шумск Тернопольской области установили рекорд Украин: здесь выложили елку почти из четырех тысяч круассанов. Съедобной елки таких размеров в стране ранее не делали.

Как пишут местные СМИ, игрушки на новогоднем дереве заменило имбирное печенье в количестве 36 штук. На каждом из них было написано название населенного пункта Шумской ОТГ.

Рекорд зафиксировали эксперты, которые приехали из столицы. Они установили, что елка была длиной 6 метров и шириной 4,5 метра.

Городскому голове Владимиру Плетюку и представителю ООО "Шумск-хлеб" Владимиру Тюрину вручили дипломы, удостоверяющие данный рекорд.

После торжественной части елку начали пробовать все гости мероприятия.

Напомним, что в Киеве до 31 декабря будут функционировать 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

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