​Где в Киеве легально продают новогодние елки: список адресов

В Киеве до 31 декабря будут функционировать 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Адреса этих ярмарок в столице:
В Голосеевском районе
- ул. Изюмская, 1
- ул. Лятошинского, 14
- ул. Академика Заболотного, 48-А
- ул. Маршала Конева, 5
- ул. Академика Вильямса, 6-А
- ул. Васильковская, 11/11
В Дарницком районе
- ул. Архитектора Вербицкого, 16
- ул. Бориса Гмыри, 1
- ул. Бориса Гмыри, 8
- ул. Декабристов, 9
- ул. Елизаветы Чавдар, 1
- ул. Елизаветы Чавдар, 2
- ул. Михаила Драгоманова, 1
- ул. Михаила Драгоманова, 5-7
- ул. Елены Пчелки, 2
- ул. Александра Мишуги, 2
- ул. Александра Мишуги, 4
- ул. Михаила Гришко, 1/2
- ул. Срибнокольская, 1/2
- ул. Срибнокольская, 5
- ул. Срибнокольская, 13
- ул. Урловская, 11 / 44-2
- ул. Ялтинская, 5-А
- ул. Ялтинская, 5-Б
Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
- пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
- пересечение улиц Урловская и Анны Ахматовой
- просп. Петра Григоренко, 26
- просп. Петра Григоренко, 41
- Харьковское шоссе, 49
- Харьковское шоссе, 57
- Харьковское шоссе, 144
- пересечение ул. Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова
- ул. Здолбуновская, 2
- ул. Архитектора Вербицкого, 28-А
В Деснянском районе
- ул. Теодора Драйзера, 21
- ул. Градинская, 6
- просп. Владимира Маяковского, 15
- просп. Владимира Маяковского, 44
- просп. Владимира Маяковского, 97
В Днепровском районе
- б-р Игоря Шамо, 2/7
- ул. Амвросия Бучмы, 10
- ул. Андрея Малышко, 4-А
- ул. Ивана Миколайчука, 9
- ул. Миропольская, 25
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2
- ул. Пражская, 1/35
- ул. Радужная, 4
- ул. Регенераторная, 5-В
- ул. Юрия Шумского, 1
- просп. Соборности, 2/1
- просп. Соборности, 4
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо
- пересечение улиц Сулеймена Стальского и Курнатовского
- пересечение ул. Сулеймена Стальского и б-ра Перова
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского
В Оболонском районе
- ул. Бережанская, 22
- ул. Вышгородская, 44
- ул. Героев Днепра, 30
- ул. Героев Днепра, 32
- ул. Героев Днепра, 34
- ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А
- ул. Иорданская, 17
- ул. Маршала Малиновского, 3
- ул. Маршала Малиновского, 12
- ул. Маршала Малиновского, 34
- ул. Александра Архипенко, 6-А
- площадь Оболонская, 6 (локация № 1)
- площадь Оболонская, 6 (локация № 2)
- площадь Оболонская, 6 (локация № 3)
- просп. Героев Сталинграда, 27
- просп. Героев Сталинграда, 46
- просп. Минский, 2
- просп. Оболонский, 1-Б
- просп. Маршала Рокоссовского, 3/4
В Подольском районе
- ул. Верхний Вал, 16
- ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")
- ул. Вышгородская, 21/6
- ул. Маршала Гречко, 18
- ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1)
- ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2)
- просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса)
- просп. Георгия Гонгадзе, 20
- просп. Правды, 39
- просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1)
- просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2)
- просп. Правды, 66 (локация № 1)
- просп. Правды, 66 (локация № 2)
- просп. Свободы, 2
- ул. Ивана Кавалеридзе, 1
- ул. Юрия Кондратюка, 2
В Соломенском районе
- б-р Чоколовский, 19-21
- ул. Соломенская, 39
- б-р Чоколовский, 22
Ранее "Апостроф" публиковал, как сделать украшения для домашней новогодней елки своими руками.