​Где в Киеве легально продают новогодние елки: список адресов

В Киеве до 31 декабря будут функционировать 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Адреса этих ярмарок в столице:

В Голосеевском районе

ул. Изюмская, 1

ул. Лятошинского, 14

ул. Академика Заболотного, 48-А

ул. Маршала Конева, 5

ул. Академика Вильямса, 6-А

ул. Васильковская, 11/11

В Дарницком районе

ул. Архитектора Вербицкого, 16

ул. Бориса Гмыри, 1

ул. Бориса Гмыри, 8

ул. Декабристов, 9

ул. Елизаветы Чавдар, 1

ул. Елизаветы Чавдар, 2

ул. Михаила Драгоманова, 1

ул. Михаила Драгоманова, 5-7

ул. Елены Пчелки, 2

ул. Александра Мишуги, 2

ул. Александра Мишуги, 4

ул. Михаила Гришко, 1/2

ул. Срибнокольская, 1/2

ул. Срибнокольская, 5

ул. Срибнокольская, 13

ул. Урловская, 11 / 44-2

ул. Ялтинская, 5-А

ул. Ялтинская, 5-Б

Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской

пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)

пересечение улиц Урловская и Анны Ахматовой

просп. Петра Григоренко, 26

просп. Петра Григоренко, 41

Харьковское шоссе, 49

Харьковское шоссе, 57

Харьковское шоссе, 144

пересечение ул. Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова

ул. Здолбуновская, 2

ул. Архитектора Вербицкого, 28-А

В Деснянском районе

ул. Теодора Драйзера, 21

ул. Градинская, 6

просп. Владимира Маяковского, 15

просп. Владимира Маяковского, 44

просп. Владимира Маяковского, 97

В Днепровском районе

б-р Игоря Шамо, 2/7

ул. Амвросия Бучмы, 10

ул. Андрея Малышко, 4-А

ул. Ивана Миколайчука, 9

ул. Миропольская, 25

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2

ул. Пражская, 1/35

ул. Радужная, 4

ул. Регенераторная, 5-В

ул. Юрия Шумского, 1

просп. Соборности, 2/1

просп. Соборности, 4

пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо

пересечение улиц Сулеймена Стальского и Курнатовского

пересечение ул. Сулеймена Стальского и б-ра Перова

пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского

В Оболонском районе

ул. Бережанская, 22

ул. Вышгородская, 44

ул. Героев Днепра, 30

ул. Героев Днепра, 32

ул. Героев Днепра, 34

ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А

ул. Иорданская, 17

ул. Маршала Малиновского, 3

ул. Маршала Малиновского, 12

ул. Маршала Малиновского, 34

ул. Александра Архипенко, 6-А

площадь Оболонская, 6 (локация № 1)

площадь Оболонская, 6 (локация № 2)

площадь Оболонская, 6 (локация № 3)

просп. Героев Сталинграда, 27

просп. Героев Сталинграда, 46

просп. Минский, 2

просп. Оболонский, 1-Б

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4

В Подольском районе

ул. Верхний Вал, 16

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")

ул. Вышгородская, 21/6

ул. Маршала Гречко, 18

ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1)

ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2)

просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса)

просп. Георгия Гонгадзе, 20

просп. Правды, 39

просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1)

просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2)

просп. Правды, 66 (локация № 1)

просп. Правды, 66 (локация № 2)

просп. Свободы, 2

ул. Ивана Кавалеридзе, 1

ул. Юрия Кондратюка, 2

В Соломенском районе

б-р Чоколовский, 19-21

ул. Соломенская, 39

б-р Чоколовский, 22

Ранее "Апостроф" публиковал, как сделать украшения для домашней новогодней елки своими руками.