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Во Львове открыли стрельбу по пассажирскому автобусу: фото и видео

суббота, 21 декабря 2019, 12:56
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Утром в субботу, 21 декабря, неизвестные во Львове обстреляли пассажирский автобус, совершавший рейс из спального микрорайона Сыхов в центральную часть города.

Фото и видео результата обстрела выложил на своей странице в соцсети Facebook пользователь Назар Радченко.

По его словам, инцидент произошел в городском автобусе 4А, который следовал в центр по проспекту Красной калины.

В районе общежитий выстрелом в маршрутке было разбито окно, рядом с местом, на котором находился автор поста.

"Чуть все на меня не посыпались, водитель вовремя затормозил, вызвали полицию. PS Аж сердце в пятки скатилось дурдом что делается!!!!" - прокомментировал львовянин опубликованные снимки и видео.


Как раньше сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, в Запорожье рано утром водитель маршрутного такси умер за рулем, авто врезалось в столб.

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