Водитель умер прямо за рулем: в Запорожье произошло жуткое ЧП с маршруткой, видео

В среду, 18 декабря, в Запорожье рано утром водитель маршрутного такси умер за рулем, авто врезалось в столб.

Об этом сообщается на канале "Это Запорожье" в Telegram.

Из-за смерти водителя маршрутка потеряла управление, и чудом избежала столкновения с трамваем, после чего и влетела в столб.

Следует отметить, что автомобиль ехал без пассажиров, поскольку водитель только выезжал на маршрут.

Медики скорой помощи, которые приехали на место аварии, сумели лишь констатировать смерть водителя от отрыва тромба. В сети было опубликовано видео с места, где произошло ЧП.

Как сообщал "Апостроф", ранее на автодороге Киев-Одесса произошло ДТП с маршруткой, четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести.