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В Николаеве женщину подстрелили возле полицейского полигона: фото

воскресенье, 22 декабря 2019, 18:37
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В пятницу, 20 декабря, в Николаеве 38-летняя женщина выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские и получила касательное телесное повреждение шеи.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела повреждений не претерпели.

Полиция начала уголовное производство по ч. Ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение", назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.

Ожидаются результаты медицинской экспертизы, ведется следствие.

Фото: Отдел коммуникации полиции Николаевской области

Как сообщал "Апостроф", в полиции утверждают, что вышли на заказчика покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева , в результате которого погиб его трехлетний сын.

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