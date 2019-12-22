В России военные "учились" разгонять митинги на школьниках: сеть ужаснуло видео

В России военные устроили странное мероприятие с детьми в местной школе.

Об этом сообщает пользователь сети под ником panteleevaaaaaa в Instagram.

Для учеников 9 классов Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана бойцы Росгвардии организовали учения. Они тренировали детей, как действовать при массовых беспорядках молодежи.

"Учеников просили нападать на Росгвардию вооруженную щитами, те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9 класса", - говорится в сообщении.





Пользователи сети пришли в ярость от увиденного и прокомментировали событие.

Как пишет ресурс МБХ, в Росгвардии отрицают, что сотрудники ведомства участвовали в учениях в школе, где отрабатывались действия во время массовых мероприятий.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ, о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют", - сказали в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", в Евпатории (аннексированный Российской Федерацией Крым) устроили очередную милитаристскую акцию с детьми, на что бурно отреагировали в сети.