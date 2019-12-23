Был неправ: премьер Британии разочаровался в России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The Spectator.

Джонсон заявил, что ему очень жаль, что нельзя начать все "с чистого листа".

"Я действительно считал, как и, возможно, многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем с Россией все начать сначала. Ведь это - великая страна, с которой мы вместе боролись. Очень жаль, что я был неправ", - сказал премьер-министр.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Великобритании состоялись внеочередные выборы в парламент на которых победила партия Бориса Джонсона. Они получили 361 место в парламенте, в то время как для формирования большинства необходимо всего 326 депутатов.