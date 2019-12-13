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Новый парламент для Британии: что теперь будет с Brexit и Шотландией

Выборы упрочили власть Бориса Джонсона

Вячеслав Масный пятница, 13 декабря 2019, 21:34
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Выборы упрочили власть Бориса Джонсона Фото: Getty Images

В Великобритании состоялись внеочередные выборы в парламент. Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном был вынуждено пойти на выборы из-за неспособности принять соглашение о Brexit (выход Британии из Европейского Союза). Как результат выборов повлияет на Брексит и будущее территориального единства Соединенного Королевства, - в материале "Апострофа".

Кто победил на выборах

Партия консерваторов во главе с действующим премьером Борисом Джонсоном одержала более чем уверенную победу. Они получили 361 место в парламенте, в то время как для формирования большинства необходимо всего 326 депутатов. Также результат выборов является успешным для шотландцев, чья Национальная партия нарастила представительство в парламенте 48 депутатов, что на 13 больше, чем в прошлом созыве.

А вот лейбористская партия во главе с одиозным "другом Путина" и социалистом Джереми Корбином потеряла 59 мест - у них всего 203 депутата. Также в парламент прошли Либерально-демократическая партия (11 депутатов) и партия "зеленых" (1 мандат).

Что будет с Брекситом

Главной причиной досрочных выборов в парламент Великобритании стала неспособность прошлого созыва ратифицировать соглашение между Британией и ЕС по Брекситу. Ведь ситуативный союз как принципиальных противников Брексита, так и сторонников его "жесткого" варианта неоднократно не давал провести через парламент хоть какое-то компромиссное соглашение.

Теперь ситуация становится значительно благоприятнее для сторонников компромисса с ЕС. Лейбористы теряют влияние на ситуацию, а сторонники жесткого выхода из ЕС из "Партии Брексита" Найджела Фараджа согласовали выставление кандидатов по округам с консерваторами, взамен не получив ни одного места в парламент.

По итогам выборов Борис Джонсон получает все возможности, чтобы добиться одобрения сделки о выходе из ЕС до того, как наступит дедлайн Евросоюза в январе 2020 года.

Самостоятельность Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса

Накануне выборов от первого министра Шотландии Николы Старджен звучали заявления о необходимости повторного референдума о независимости Шотландии.

Также на повестку дня стали вопросы будущего Северной Ирландии и Уэльса. Консерваторы гораздо более склонны игнорировать и отвергать претензии "национальных окраин" на самостоятельность, чем лейбористы. К тому же, уверенное консервативное большинство снижает влияние Шотландской Национальной партии на формирование политики Соединенного Королевства.

Поэтому вопрос отношений между субъектами Соединенного Королевства скорее всего будет решаться вне парламента, в котором позиции национальных партий, несмотря на формальный электоральный успех шотландцев, очень снизились. Шотландцам придется бороться за право провести законный референдум, как и валлийцам. А проблема статуса Северной Ирландии, в соответствии с соглашением с ЕС, откладывается на 4-летний переходный период.

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