Машина сбежала: в сети появилось курьезное видео с авто и шлагбаумом из Одессы

На улице Ланжероновской в центре Одессы произошел курьезный случай с автомобилем BMW, который водитель оставил без присмотра перед закрытым шлагбаумом.

Видео с камер наблюдения было опубликовано на сайте Коммунального учреждения Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы ("Центр — 077").

Рассеянный водитель во время дождя выбежал из автомобиля, забыв его поставить на ручник. Беспризорное транспортное средство самостоятельно протаранило закрытый шлагбаум.

Водитель заметил данный казус и успел запрыгнуть в двигающейся автомобиль, на пути которого, к счастью, не оказалось ни других машин, ни пешеходов. Вследствие инцидента никто не пострадал.





"Остаётся порадоваться за водителя BMW, что шлагбаум в данном случае оказался не из тех, что ограждают железнодорожные пути", - заметил автор публикации в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее на улицах Киева заметили лося, который спокойно разгуливал по столице.