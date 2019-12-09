Никто не может поймать: появилось видео с лосем, разгуливающим по Киеву

На улицах Киева заметили весьма необычное явление: здесь спокойно разгуливает лось.

Как пишут городские сообщества в социальных сетях, огромное животное видели на проспекте Науки.

Лось активно перемещается по украинской столице, из-за чего зоозащитники не могут его поймать и отвезти в столичный зоопарк.

"При обнаружении лося, пожалуйста, не пугайте его. Спокойно наблюдая за животным, перезвоните нам: (093) 986-22-62, (098) 844-79-37. Пожалуйста, найдите время пронаблюдать за ним до нашего прибытия", - просят жителей города активисты.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, киевские полицейские предотвратили самоубийство женщины, которая пыталась зарезать себя ножом на улице столицы.