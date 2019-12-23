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Путин "отметился" на Крымском мосту неудачной шуткой и разозлил россиян: видео

понедельник, 23 декабря 2019, 17:08
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Президент РФ Владимир Путин во время поездки по железной дороге по Керченскому мосту в аннексированный Крым неудачно пошутил и разозлил своим юмором сеть.

Видео опубликовал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Ваш главный руководитель с простой русской фамилией Ротенберг мне позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спросил: ты что, выпил? А он сказал, что нет", - рассказал Путин, сидя в вагоне поезда, который вез его из Керчи в Тамань.

Шутка президента России возмутила пользователей сети. Путину напомнили, что на строительство Крымского моста потратили огромные средства, а пенсионеры так и не дождались увеличения расходов. Кроме того, намекнули, что бизнесмен Аркадий Ротенберг - главный подрядчик строительства железной дороги по Керченскому мосту - получил этот заказ только потому, что когда-то занимался с Путиным в одной школе дзюдо. А некоторые даже саркастически намекнул на неоднозначные отношения между ними.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили о противоправности открытия железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом , в котором в понедельник, 23 декабря, принял участие президент РФ Владимир Путин.

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