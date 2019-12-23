RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

07:00
Маринованные шампиньоны за 7 минут - простой рецепт закуски к праздничному столу

22 декабря

23:53
Кризис атаки: "Реал" упустил победу в "класико"
20:51
И Роналду не помог: "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок
20:26
"Челси" уверенно обыграл команду Моуринью в матче чемпионата Англии: видеообзор
19:44
Подготовка к Олимпиаде под угрозой: спортсмены выступили с тревожным обращением
19:00
Фотошоп-2019: кто из знаменитостей облажался в этом году больше всех
17:51
Ювентус - Лацио: стартовые составы
17:32
Тоттенхэм - Челси: стартовые составы
16:30
Украинский кикбоксер избил россиянина на престижном турнире: видео
15:55
Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Анси
15:35
Где смотреть онлайн Ювентус - Лацио: расписание трансляций
14:00
Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Анси
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин с мешком и "битва века": Зеленский и Трамп попали на меткую карикатуру в США

понедельник, 23 декабря 2019, 08:47
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский и еще несколько известных личностей попали на обложку журнала в острой карикатуре на лидеров мировой политики и общественных деятелей.

Известное издание The Week, которое выходит в Великобритании и США, выпустило очередной номер журнала, посвятив его "Лицам 2019 года".

Также "лицами-2019" стали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, эко-активистка из Швеции Грета Тутенберг, американский баскетболист Леброн Джеймс, глава КНР Си Цзиньпинь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генпрокурор США Уильям Барр.

При этом, большинство политиков изображены, играя в снежки на фоне Кремля, а Путин в роли Санта-Клауса скинул "подарок" и улетает на оленях. Сюрприз от "Санты", которым является ядерная ракета, на карикатуре не могут поделить Трамп и Зеленский.

На стеб британского издания тут же отреагировали российские пропагандисты Владимир Корнеев и Ольга Скабеева, опубликовав фото обложки в Telegram.

"И даже Грета", – прокомментировала Скабеева.

Корнилов же "порадовался" попаданию на обложку украинского президента.

"Зеленский может быть доволен. Он все-таки попал на финальную обложку года в американском журнале (The Week) вместе с Путиным и Трампом. Ну, и кто выиграл уходящий год, по версии этого журнала?" – заметил он.

Напомним, что ранее в сети возможное отстранение Трампа от власти показали меткой карикатурой, на которой Трамп лежит, придавленный полоской, на которой написано: "Импичмент".

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался"

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: