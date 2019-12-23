Путин с мешком и "битва века": Зеленский и Трамп попали на меткую карикатуру в США

Президент Украины Владимир Зеленский и еще несколько известных личностей попали на обложку журнала в острой карикатуре на лидеров мировой политики и общественных деятелей.

Известное издание The Week, которое выходит в Великобритании и США, выпустило очередной номер журнала, посвятив его "Лицам 2019 года".

Также "лицами-2019" стали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, эко-активистка из Швеции Грета Тутенберг, американский баскетболист Леброн Джеймс, глава КНР Си Цзиньпинь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генпрокурор США Уильям Барр.

При этом, большинство политиков изображены, играя в снежки на фоне Кремля, а Путин в роли Санта-Клауса скинул "подарок" и улетает на оленях. Сюрприз от "Санты", которым является ядерная ракета, на карикатуре не могут поделить Трамп и Зеленский.

На стеб британского издания тут же отреагировали российские пропагандисты Владимир Корнеев и Ольга Скабеева, опубликовав фото обложки в Telegram.

"И даже Грета", – прокомментировала Скабеева.

Корнилов же "порадовался" попаданию на обложку украинского президента.

"Зеленский может быть доволен. Он все-таки попал на финальную обложку года в американском журнале (The Week) вместе с Путиным и Трампом. Ну, и кто выиграл уходящий год, по версии этого журнала?" – заметил он.

Напомним, что ранее в сети возможное отстранение Трампа от власти показали меткой карикатурой, на которой Трамп лежит, придавленный полоской, на которой написано: "Импичмент".