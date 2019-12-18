"Придавило": появилась меткая карикатура с Трампом из-за угрозы импичмента

В среду, 18 декабря, в Палате представителей Конгресса США начнутся дебаты, которые будут касаться импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Медузу.

Как сообщает издание, судя по разворачивающейся ситуации, не исключено, что импичмент Трампу могут объявить в четверг, 19 декабря.

Примечательно, что 21 год назад, 19 декабря 1998 года, в США действующее республиканское большинство объявило импичмент президенту-демократу Биллу Клинтону.

В тоже время, стоит отметить, что импичмент не будет автоматически означать отстранения Трампа от власти — сначала решение должен утвердить Сенат, а там, наоборот, большинство у республиканцев.

В сети возможное отстранение Трампа от власти показали меткой карикатурой, на которой Трамп лежит, придавленный полоской на которой написано: "Импичмент".

Как сообщал "Апостроф", президенту США Дональду Трампу посоветовали не рассчитывать на то, что Сенат провалит импичмент.