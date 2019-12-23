Сеть взбудоражило видео "дикой" доставки еды в Киеве

В Киеве курьер, занимающийся доставкой Glovo, показал, как можно экстремально доехать по нужному адресу.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя видео необычного инцидента.

"Вот это доставка ... Интересно, имеет Glovo какое-то влияние на своих курьеров?" - говорится в сообщении к видео, на котором видно, как курьер Glovo, "едет" верхом на троллейбусе.

На видео видно, как мужчина зацепился за провода троллейбуса и даже пытается пританцовывать.

В сети начали обсуждать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве утром в среду, 31-го января, произошло ЧП в салоне троллейбуса, который двигался по маршруту №42 (от улицы Дегтяревской до станции метро "Лыбедская").

Кроме того, 14 ноября, в Киеве произошел серьезный конфликт между двумя пассажирами троллейбуса, в результате которого чудом уцелели пожилая женщина с ребенком.