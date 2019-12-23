В Украине создали уникальную маршрутку-вездеход: опубликовано впечатляющие видео

В сети показали фото уникальной "маршрутки-вездехода", которую создали в Украине.

Об этом сообщает "Киев Автомобильный" в Facebook.

На основе украинского вездехода "Sherp" появилась уникальная "маршрутка" - автопоезд "Ark". Он вмещает 20 пассажиров и может перевозить грузы.

"Ark" преодолевает 30-градусные склоны, рвы шириной 2 метра и препятствия высотой 1,5 метра. Автопоезд развивает 30 км/ч на суше и 6 км/ч на воде. Полного бака топлива хватает на 2 тыс.км пути. Аналогов этому вездеходу в мире нет.

Напомним, что ранее на Столичном шоссе в Киеве заметили необычный автомобиль-вездеход Sherp (Шерп). Этот вездеход-амфибия способен проезжать там, где не могут проехать даже тракторы, а еще он умеет плавать.