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Даже медведи не уснули: появились новые данные об аномальной зиме в Украине

вторник, 24 декабря 2019, 16:27
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Из-за аномально теплого начала зимы в Украине в центре реабилитации бурых медведей Национального природного парка "Синевир" (Закарпатская область) уснули только три медведя.

Об этом сообщили на странице НПП "Синевир" в соцсети Facebook.

"Причиной медвежьей бессонницы стала еще недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза - зимний сон - три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные - ждут морозов", - сказано в сообщении.

Сотрудники реабилитационного центра отметили, что здешние животные всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестно. Возвращение природных инстинктов и реабилитация психологического и физического состояния медведей - одна из основных задач центра, в котором сейчас живут 32 медведя.

"Прошлой зимой в центре реабилитации уснула большая часть медведей. Это хороший показатель реабилитации животных. Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время", - рассказали о жизни своих подопечных в реабилитационном центре.

Как сообщал "Апостроф", раньше во Львове жители заметили цветущие деревья в середине декабря.

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