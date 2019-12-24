Прощай, свинья: директор одесского зоопарка в костюме крысы снялся в новогоднем видео

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в очередном поздравительном клипе. На этот раз он в костюме крысы прощается с символами прошлых лет.

Видео опубликовано на YouTube.

На видео Беляков разгуливает по территории заопарка, а в конце встречается с людьми в костюмах свиньи, собаки и петуха и выпивает с ними за наступающий Новый год. Человек-свинья, символ этого года, в клипе уступает свое место человеку-крысе.

Напомним, по восточному календарю символом 2020 года будет Белая Металлическая Крыса. 2019 год был годом Земляной Свиньи, 2018 - Желтой Земляной Собаки, а 2017 - Огненного Петуха.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году Беляков в костюме свиньи гонялся за собакой и стрелял в нее из дробовика.

До этого Беляков поздравил посетителей зоопарка с праздником веселым видеоклипом, в котором исполнил песню в костюме собаки. Также он выступал в костюме петуха и обезьяны.