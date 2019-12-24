В Харькове мужчина захватил заложницу и устроил резню: фото

Во вторник, 24 декабря, в Немышлянская районе Харькова полицейский обменял себя на заложницу, которую захватил мужчина с ножом.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Утром жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница.

Эту ситуацию увидели случайные прохожие и вызвали полицию.

В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину.

Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил вору закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на вора, но тот успел ударить его ножом.

Злоумышленник задержан, сейчас с ним работают следователи.

Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Событие квалифицированно ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что в Луцке вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые не находились на службе.