RU  UA  EN

вторник, 24 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 декабря

14:31
В Украине увеличили размер соцпомощи: кто будет получать больше
12:18
Если нет документов: появилось разъяснение, как доказать трудовой стаж для пенсии
10:52
Украинские АЗС отреагировали на требования Зеленского по ценам: интересные цифры
08:08
Курс доллара почти "застыл": свежие данные от Нацбанка
07:18
Пенсии в Украине пересчитают не всем: кто рискует остаться без надбавки

23 декабря

20:15
В Кабмине озвучили новый прогноз курса доллара на следующий год
18:22
В Украине зафиксировали падение одного из главных экономических показателей
10:44
Требования по стажу будут расти: украинцев предупредили о "сюрпризе" с выходом на пенсию
08:00
Гривна укрепляется: НБУ обновил курс валют на 23 декабря
07:21
Перерасчет пенсий в Украине: появилось важное уточнение о надбавках

22 декабря

17:00
Доллар продолжает падание: курс валют в обменниках Киева 22 декабря
09:35
Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали детальный прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Одессы "снегурочка" исполнила эротический танец: опубликовано забавное видео

вторник, 24 декабря 2019, 19:36
переглянути новину українською

На празднично украшенной к новому году площади Думской в центре Одессы, возле здания горсовета, неизвестная полуобнаженная девушка в мини-костюме снегурочки станцевала эротический танец тверк, позируя для фотосессии.

Танец попал на камеры наблюдения, видео было опубликовано на сайте коммунального предприятия "Центр 077".

Как сказано в сообщении, площадь перед Одесской городской администрацией не в первый раз превращается в импровизированный "танцпол", однако такого эротического танца в людном месте никто не ожидал.

"Хотим пожелать юным талантам больших успехов в поиске новых творческих форм и идей! Очень надеемся, что в процессе данного поиска, Вы не забудете о мнении окружающих и принятых обществом нормы приличия", - заметили в коммунальном предприятии.


Видео уже прокомментировали пользователи соцсетей.

"Ой не могу уже смеяться! Вы сделали мой день!", "Да, раньше главным героем фото и видео было ЛИЦО а теперь к сожалению *ОПА!! Раньше под новый год была зима а теперь к сожалению "*опа", "Это Одесса детка)", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", раньше на улице Ланжероновской в центре Одессы произошел курьезный случай с автомобилем BMW, который водитель оставил без присмотра перед закрытым шлагбаумом.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Сначала ливень, а потом снег: синоптики озадачили погодой на неделю

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: