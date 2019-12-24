В центре Одессы "снегурочка" исполнила эротический танец: опубликовано забавное видео

На празднично украшенной к новому году площади Думской в центре Одессы, возле здания горсовета, неизвестная полуобнаженная девушка в мини-костюме снегурочки станцевала эротический танец тверк, позируя для фотосессии.

Танец попал на камеры наблюдения, видео было опубликовано на сайте коммунального предприятия "Центр 077".

Как сказано в сообщении, площадь перед Одесской городской администрацией не в первый раз превращается в импровизированный "танцпол", однако такого эротического танца в людном месте никто не ожидал.

"Хотим пожелать юным талантам больших успехов в поиске новых творческих форм и идей! Очень надеемся, что в процессе данного поиска, Вы не забудете о мнении окружающих и принятых обществом нормы приличия", - заметили в коммунальном предприятии.





Видео уже прокомментировали пользователи соцсетей.

"Ой не могу уже смеяться! Вы сделали мой день!", "Да, раньше главным героем фото и видео было ЛИЦО а теперь к сожалению *ОПА!! Раньше под новый год была зима а теперь к сожалению "*опа", "Это Одесса детка)", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", раньше на улице Ланжероновской в центре Одессы произошел курьезный случай с автомобилем BMW, который водитель оставил без присмотра перед закрытым шлагбаумом.