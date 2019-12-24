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В Украине анонсировали перерасчет платежек: на сколько меньше нужно будет платить

вторник, 24 декабря 2019, 15:31
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Во вторник, 24 декабря, Кабинет министров принял решение, согласно с которым цена на отопление должна быть серьезно уменьшена.

Об это сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, платежки за декабрь уже могут быть ниже на 30%. Дальнейшая ответственность за тарифы, по словам премьера, лежит на местных властях.

"Только что на Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты. Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность - на власти на местах", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что следующей зимой тарифы на газ будут уменьшены вдвое.

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