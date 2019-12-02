Зеленский пообещал шокировать украинцев ценой на газ, видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение из тренажерного зала, в котором пообещал, что следующей зимой тарифы на газ будут уменьшены вдвое.

Видео глава государства разместил на своей странице в Facebook..

"У нас была встреча с правительством. Некоторые уже видел фрагменты этой встречи - важная встреча с правительством на Банковой. Мы искали решения того, чтобы зимой были уменьшены платежки за отопление. Это очень важно. И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину", - пообещал Владимир Зеленский, сообщив, что для этого будет принята отдельная поэтапная программа.

Видео смотреть с 3.35 мин.





Как сообщал "Апостроф", в своем видеообращении Зеленский также сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате будет говорить о прекращении огня, возвращении пленных и реинтеграции оккупированных территорий.