RU  UA  EN

вторник, 24 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 декабря

20:30
В Днепре установили новогодние фигуры не для слабонервных: опубликованы фото
20:11
Завтра возьмутся за колбасу: появились меткие фотожабы на "ручное" снижение цен в Украине
19:52
В Украине запустили новый сервис по оплате госуслуг: как это работает
19:36
В центре Одессы "снегурочка" исполнила эротический танец: опубликовано забавное видео
19:00
Тонкая талия всего за 5 простых, но эффективных шагов: как похудеть без диет и таблеток
18:17
Реальный беспредел: в сети волна гнева из-за решения апелляции по фигурантке дела Шеремета
18:17
В Киеве соратника Шария пытались облить мочой: опубликовано видео
18:07
Культовый роман Стивена Кинга получит новую экранизацию в виде сериала
17:46
На улице нашли котенка, который выглядит как маленький Йода - за ним уже выстроилась очередь
17:41
Под Киевом водитель, убегая с места ДТП, убил двух человек: фото
17:37
В Украине нашли "золото скифов", которому более 2,5 тыс. лет: видео
17:24
Ким Кардашьян показала подарки для детей и фанам стало грустно: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине запустили новый сервис по оплате госуслуг: как это работает

вторник, 24 декабря 2019, 19:52
переглянути новину українською

Кабинет министров запустил сервис check.gov.ua, который позволяет осуществлять оплату административных услуг без необходимости предоставлять бумажные квитанции.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью", - отметил он.

Сервис работает следующим образом: вы предоставляете код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги. А ревизор платежа, в свою очередь, проверяет его по этому коду на сайте check.gov.ua.

"Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги", - уточнил министр.

По его словам, пока к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время.

Как сообщал "Апостроф", ранее Укравтодор анонсировал создание онлайн-сервиса для отслеживания состояния дорог и их ремонта.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Сначала ливень, а потом снег: синоптики озадачили погодой на неделю

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: