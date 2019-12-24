В Украине запустили новый сервис по оплате госуслуг: как это работает

Кабинет министров запустил сервис check.gov.ua, который позволяет осуществлять оплату административных услуг без необходимости предоставлять бумажные квитанции.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью", - отметил он.

Сервис работает следующим образом: вы предоставляете код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги. А ревизор платежа, в свою очередь, проверяет его по этому коду на сайте check.gov.ua.

"Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги", - уточнил министр.

По его словам, пока к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время.

Как сообщал "Апостроф", ранее Укравтодор анонсировал создание онлайн-сервиса для отслеживания состояния дорог и их ремонта.