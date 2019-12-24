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Зеленский обратился с громким призывом к украинским АЗС: в сети ответили фотожабой

вторник, 24 декабря 2019, 07:00
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний – участников топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, главными вопросами которой были снижение цен на горючее на украинских АЗС и детенизация рынка.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а (уменьшить цену - прим.ред.) на табло", – заявил президент.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, реальная цена на топливо очень отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда есть столь обширные программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу (электронное табло – прим.ред.) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке", – подчеркнула она.

В свою очередь представители компаний пожаловались на деятельность нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона, а также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", – ответил Зеленский.

В сети, на такую инициативу главы государства ответили меткой фотожабой. Ее автором стал политолог Алексей Голобуцкий. Автор вспомнил недавнее распоряжение Зеленского ликвидировать игорный бизнес и пошутил, что с АЗС может быть так же.

Больше о ценах на горючее читайте в материале "Апострофа": Украинцы переплачивают за бензин: что происходит на АЗС и при чем здесь Россия.

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