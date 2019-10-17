Украинцы переплачивают за бензин: что происходит на АЗС и при чем здесь Россия

В сентябре в Украине наблюдался дефицит нефтепродуктов, вызванный введением пошлин на трубопроводные поставки дизельного топлива и сжиженного газа из России, что спровоцировало рост цен на АЗС. Однако в октябре рынок пришел в равновесие, и цены пошли вниз. "Апостроф" выяснял, возможны ли перебои с горючим, и что будет с ценами в ближайшие месяцы.

Таможня не дает добро

Ситуация на рынке нефтепродуктов в Украине в сентябре оказалась достаточно напряженной, как и предупреждали эксперты. В минувшем месяце наблюдался определенный дефицит дизельного топлива и сжиженного газа в связи с тем, что с 1 августа украинские власти ввели спецполшины на трубопроводные поставки этих видов топлива из России.

Впрочем, трейдеры достаточно быстро переориентировались на поставки топлива по морю и железной дороге, но при этом возникли проблемы с таможней и подвижным составом.

"Железная дорога и таможня оказались неготовыми к новой конфигурации функционирования рынка после отказа от трубопроводных поставок", - рассказал "Апострофу" директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Если до этого трубопроводные поставки в основном приходили в адрес одного получателя, а потому быстро растамаживались, то по железной дороге топливо везут десятки компаний. Кроме того, очевидно, что увеличилась потребность в цистернах и локомотивах, которых оказалось недостаточно.

Одна из главных проблем - отсутствие локомотивов и вагонов-цистерн, "то есть - "Укрзализныця", отметил в разговоре с изданием директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев: "И эта проблема не решена до сих пор".

Стоит также иметь в виду, что в сентябре нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии подверглась атакам, из-за чего подскочили (пусть и ненадолго) мировые котировки нефти, что сказалось и на ценах нефтепродуктов.

Оптом и в розницу

Из-за перебоев с поставками топлива цены подскочили, однако уже в октябре наблюдается их плавное снижение. По словам Сергея Куюна, если рост цен на дизельное топливо в сентябре был порядка 3,7 гривны/литр на мелкооптовом рынке, то после пика падение уже составило около 2,2 гривны/литр. Он не исключил, что на текущей неделе рынок полностью вернется в равновесное состояние.

Однако это то, что касается опта, который, по словам аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сиренко, является "лакмусом ценовых изменений на внешних рынках". Кроме того, как отметил эксперт в разговоре с "Апострофом", "оптовые цены быстро реагируют на изменения в акцизах, налогах, курса доллара".

Иное дело розница. "Она имеет гибкость и может позже реагировать на ситуацию, при этом на повышение (оптовых цен) она реагирует быстрее, чем на понижение", - сказал Сиренко. По его словам, "в рознице уже несколько месяцев сохраняется пружина для падения цен": "Так мы и живем с повышенной добавленной стоимостью в розничном сегменте". Специалист отметил, что в нынешней ситуации цены на АЗС вполне могли бы быть снижены примерно на 3 гривны/литр. "Розница перестала быть лакмусовой бумажкой изменений на рынке" - если примерно с конца июля по октябрь в мелком опте (то есть с поставкой на АЗС) цены на дизель составляли 20-21 гривна/литр, то "на заправках мы видим цену 30 гривен, тогда как раньше она была бы 25-26 гривен". Почему так происходит? Александр Сиренко убежден, что на этот сегмент "перестали обращать внимание - нет контроля".

По сжиженному газу в октябре состоялась стабилизация рынка. "Были сделаны запасы, а хранить (сжиженный газ) в отличие от других видов топлива трудно – нужны специальные резервуары. И, если у компании таких резервуаров недостаточно, а контракт на следующую партию уже подписан, то нужно побыстрее реализовывать", - рассказал Геннадий Рябцев.

По сжиженному газу в октябре состоялась стабилизация рынка Фото: Getty Images

Аналитик консалтинговой компании "А-95" Артем Куюн согласен, что сейчас дефицита автогаза нет, а заявленные ранее проблемы были, мягко говоря, преувеличены (по данным группы "А-95", по состоянии на 16 октября средняя цена автогаза на АЗС была 11,81 гривны/литр).

"Сейчас автогаз просто некуда девать. Дефицит был ситуативный, и сейчас его нет. Потребление будет падать (пик потребления приходится на летние месяцы, - "Апостроф"), поэтому его может оказаться еще больше", - сказал эксперт "Апострофу".

Сегодня как и раньше большая часть импорта – порядка 60% – в Украину поступает из России.

"Были перебои в сентябре, но уже все нормализовалось. Также остаются стабильными поставки из Беларуси. Плюс подключаются и альтернативные пути с моря. Сейчас идет перезаключение контрактов на следующий год, и какой-то информации о возможном сокращении мы не видим", - отметил Артем Куюн.

Дизельного топлива в стране сейчас также достаточно (с бензином проблем в принципе не было, так как Украина практически не импортирует его из РФ, - "Апостроф").

"В сентябре казалось, что в октябре может возникнуть проблема, но рынок "нащупал" новые пути снабжения, и потихоньку все учатся работать по новым правилам", - отметил Сергей Куюн.

Для справки: по состоянию на 16 октября средняя розничная цена бензина А-95 в Украине составляла 28,74 гривны/литр, дизельного топлива – 28,2 гривны/литр, автогаза - 11,81 гривны/литр (данные консалтинговой группы "А-95").

"Белорусский" фактор

Но расслабляться пока рано. Связано это с тем, что Мозырский НПЗ (в Беларуси) в конце сентября ушел на ремонт.

"Это наш основной поставщик и, конечно, с этим связаны основные опасения", - говорит Сергей Куюн.

В августе и сентябре из Беларуси в Украину было поставлено по 310 тысяч тонн дизельного топлива.

"Это огромный объем, тогда как в октябре, по прогнозам, будет поставлено 180 тысяч тонн, и вопрос в том, кто закроет эту недостачу", - объяснил специалист.

Но растут и морские поставки, а также поставки из России.

Растут и морские поставки, а также поставки из России Фото: Getty Images

Что касается более отдаленной перспективы - условно, до конца 2019 года - то проблем возникнуть не должно. В ноябре ожидается завершение ремонта на НПЗ в Мозыре, а пик потребления горючего уже пройден.

Однако если в стране снова возникнет дефицит нефтепродуктов, цены на них пойдут вверх.

"Если будет дефицит, то, понятно, будет дорожать вся корзина (включая и бензин - "Апостроф")", - говорит Геннадий Рябцев. Более того, даже не сам дефицит, а лишь риск дефицита "достаточно быстро отразится в цене топлива".

В ожидании...

Но наличие или отсутствие ресурса - лишь один из факторов, влияющих на ценообразование. Два других фактора - мировые котировки на нефть и курс гривны к доллару, которые прогнозировать существенно сложнее. Цены на нефть во многом зависят от состояния мировой экономики - в случае спада они снизятся, а при росте - увеличатся, а также от геополитики - например, от отношений между США и Китаем, Ираном.

Что касается гривны, то в сентябре она укреплялась по отношению к доллару, однако в октября началась мягкая девальвация.

"Основные вещи – это цена на границе и валютный курс. Каждый процент роста цены на границе – это плюс 10 копеек через две недели в рознице. Каждые 10 копеек курса – это 7-8 копеек через две недели. Если эти факторы будет развиваться параллельно, их нужно суммировать, если в противоход - отнимать", - отметил Геннадий Рябцев.

Но и это еще не все. По словам Сергея Куюна, закрытие трубопроводного маршрута в связи с введением пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ из РФ не прошло бесследно.

"Надо четко понимать, что и морские поставки, и белорусские поставки - дороже, чем российский продукт, который поставлялся по трубе. Цены однозначно вырастут, это уже всем понятно, но насколько – посмотрим", - резюмировал он.