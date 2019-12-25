Главный фигурант дела Шеремета записал обращение из СИЗО: видео

Андрей Антоненко - главный подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - назвал свое дело подлой провокацией.
Видеообращение ветерана АТО из СИЗО разместили на YouTube канале "СЕНСконсалтинг".
"Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Каждого, кто меня поддерживает. Надеюсь, очень надеюсь, верю, что мы скоро увидимся. Потому, что вы все знаете, что я не имею никакого отношения к этому трагическому событию - к гибели Павла Шеремета.
Мы все соберемся, выпьем, пообщаемся и все будет хорошо. Главное - помнить, что вместе мы - сила. И вместе мы все победим ", - сказал Андрей Антоненко.
Как сообщал "Апостроф" раньше, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета, подала иск против Министерства внутренних дел и его руководителя Арсена Авакова.