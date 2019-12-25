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Подозреваемая в убийстве Шеремета подала в суд на МВД: сети разгневала скандальная деталь

среда, 25 декабря 2019, 20:48
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Детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета, подала иск против Министерства внутренних дел и его руководителя Арсена Авакова.

Об этом говорится на сайте "Судебная власть Украины".

Кузьменко хочет защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию. В иске также фигурирует телеканал "Украина", ведь именно в эфире этого канала министр МВД 13 декабря в программе "Свобода слова" сообщил ложную информацию о том, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу убийство Шеремета.

Адвокат подозреваемого Виктория Дейнека заметила, что Юлия Кузьменко не отказывалась давать показания. В тот день, когда Арсен Аваков давал интервью, ее подзащитную вообще не допрашивали. К следователю Кузьменко вызвали уже после выхода программы в эфир.

Иск будет рассматривать судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк, который 13 мая в деле Шеремета избрал меру пресечения Кузьменко в виде содержания под стражей. Якобы получил это дело во время автоматического распределения. Этот факт уже возмутил сеть. Журналист Назар Приходько на своей странице в Facebook назвал это "банальной подтасовкой с целью полностью унизить человеческое достоинство".

Напомним, что ранее иск о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского и руководства МВД подал еще один подозреваемый по "делу Шереметта" - ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко.

Как ранее информировал "Апостроф", Апелляционный суд Киева принял решение по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, отказавшись удовлетворить апелляцию адвокатов на арест подозреваемой Юлии Кузьменко, оставив ее под стражей на ближайшие два месяца.

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