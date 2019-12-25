Подари им глоток свободы: в Украине запустили масштабную акцию в поддержку узников Кремля

В сети запустили акцию "Зимний марафон писем для заключенных Кремля".

Условия опубликовали в сообществе Save Oleg Sentsov в Facebook.

Написать письма накануне новогодних и рождественских праздников предлагают пленникам в аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и политузникам в российских тюрьмах. По меньшей мере 87 граждан Украины встретят Новый год за решеткой в России и Крыму и более 250 человек - "на подвалах" у пророссийских боевиков.

В частности, в плену находятся правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Нариман Мемедиминов и Ремзи Бекиров, донецкий журналист Станислав Асеев, авиатор-любитель Валентин Выговский, военнослужащий Сергей Глондар, преподаватель философии Олег Галазюк, пенсионер Виталий Атамчук , владелица зоомагазина Елена Сорокина.

Чтобы доставить письмо на территорию РФ, организаторы акции рекомендуют писать на русском языке, соблюдать политическую нейтральность, указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата.

Письма удерживаемым украинцам на территории оккупированного Донбасса просят присылать на адрес Центра гражданских свобод. Так вероятность того, что письмо передадут адресату, увеличивается.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские пленники, которых сейчас пророссийские боевики удерживают на оккупированном Донбассе, могут вернуться домой до окончания 2019 года. Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы.