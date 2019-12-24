Дело Шеремета: суд принял резонансное решение по Юлии Кузьменко

Апелляционный суд Киева принял жесткое решение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, отказавшись удовлетворить апелляцию адвокатов на арест подозреваемой Юлии Кузьменко, оставив ее под стражей на ближайшие два месяца.

Об этом стало известно по результатам заседания суда во вторник, 24 декабря.

В частности, рассмотрев жалобу защиты на меру пресечения в виде содержания под стражей Юлии Кузьменко, Апелляционный суд Киева принял решение оставить без изменений решение Печерского суда Киева.

Это при том, что в ходе судебного заседания адвокат врача и волонтера Юлии Кузьменко, заявил, что на момент преступления она была дома с семьей.

"В 5:00 утра 19 июля Кузьменко с ребенком и мужем возвращается (с отпуска – прим. ред.). Утром 20-го она находится дома и проводит время с сыном", - сказал адвокат.

Позже суд решил заслушать бывшего мужа волонтера Дмитрия Кузьменко, с которым подозреваемая в 2016 году находилась в браке.

"Если речь идет о ночи с 19 на 20 (июля 2016 года - прим.ред.). Она беспрекословно, без всяких сомнений находилась дома", - ответил он.

После оглашения решения, судьи молча вышли из зала заседаний под крики: "Ганьба".

Как сообщал "Апостроф", на предыдущем судебном заседании 20 декабря группа поддержки Юлии Кузьменко и ее адвокат Владислав Добуш отказались покидать помещение суда после того, как заседание перенесли на 24 декабря. Спецназовцы тогда начали "зачищать" помещение суда.