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Украинские артиллеристы испытывают мощное оружие стандарта НАТО: видео

среда, 25 декабря 2019, 16:39
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На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" калибра 155 мм - первой украинской системы вооружения стандарта НАТО.

Короткое видео так называемого гидровыстрела, которым проверяют все системы оружия, опубликовано на странице компании "Украинская бронетехника" в соцсети Facebook.

Как сказано в сообщении, в программе испытаний предусмотрена стрельба сначала инертными снарядами, а затем - боевыми.


САУ "Богдана" является совместной разработкой Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Донецкой области прошли учения с боевой стрельбой из зенитных установок ЗУ-23-2. Зенитчики маневрировали и уничтожали наземные и воздушные цели.

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