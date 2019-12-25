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Украину накроет мокрый снег, но: синоптик дала подробный прогноз погоды

среда, 25 декабря 2019, 12:15
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Фото: pixabay.com

В четверг, 26 декабря, на большей части территории Украины пройдут дожди, в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

Температура воздуха ночью и днем в четверг будет практически одинаковой – от 3 до 7 градусов выше ноля, в западных регионах местами столбик термометра опустится до нуля. В Крыму – до 9 градусов тепла.

Ветер ожидается северо-западный, в западных областях возможны сильные порывы.

К концу недели прогнозируется похолодание на 2-5 градусов, мокрого снега станет больше. Однако в настоящие морозы это не перейдет. Наоборот, в начале 2020 года ожидается очередное потепление.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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