Выпустили ракеты по машине: боевики ДНР подло атаковали украинских военных на Донбассе

Боевики ДНР в районе Красногоровки обстреляли подразделение 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Об этом сообщает главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook.

"Сегодня днем в районе Красногоровки российские оккупанты обстреляли подразделение 56-й мотопехотной бригады - два пуска управляемых ракет, в результате поражена машина "Урал". Пуски осуществлены со стороны Старомихайловки", - написав Бутусов.

Он отметил, что в результате инцидента никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Как ранее сообщал "Апостроф", за ноябрь 2019 года на Донбассе погибло семеро украинских бойцов.



Напомним, что в декабре 2019 года на Донбассе при исполнении боевых задач погибло девять бойцов Объединенных сил.