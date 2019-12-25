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Выпустили ракеты по машине: боевики ДНР подло атаковали украинских военных на Донбассе

среда, 25 декабря 2019, 14:44
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Боевики ДНР в районе Красногоровки обстреляли подразделение 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Об этом сообщает главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook.

"Сегодня днем в районе Красногоровки российские оккупанты обстреляли подразделение 56-й мотопехотной бригады - два пуска управляемых ракет, в результате поражена машина "Урал". Пуски осуществлены со стороны Старомихайловки", - написав Бутусов.

Он отметил, что в результате инцидента никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Как ранее сообщал "Апостроф", за ноябрь 2019 года на Донбассе погибло семеро украинских бойцов.

Напомним, что в декабре 2019 года на Донбассе при исполнении боевых задач погибло девять бойцов Объединенных сил.

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