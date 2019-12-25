Появились фото и данные о всех бойцах ВСУ, погибших на Донбассе в декабре

В декабре 2019 года на Донбассе при исполнении боевых задач погибло девять бойцов Объединенных сил.

Об этом сообщает "Новинарня".

1. Дмитрий Каплунов

Родился 4 декабря 1980 года. Служил в ЦСО "Альфа" Службы безопасности Украины, на фронте выполнял задания по контрдиверсионной и контрснайперской борьбе. Погиб первого декабря вместе с Денисом Волочаевым при исполнении боевого задания. По данным из неофициальных источников, офицеры Каплунов и Волочаев были снайперами, действовали в группе из нескольких человек и погибли в "серой зоне" в районе села Староласпа в Донецкой области.

Каплунову посмертно было присвоено звание полковника и Героя Украины.

2. Денис Волочаев

Родился 23 декабря 1981 года. Жил в городе Ирпень под Киевом, родом из Луганска. Служил в ЦСО "Альфа" СБУ, так же как и Дмитрий Каплунов. Был обладателем кубка Украины 2018 года по практической стрельбе (карабин). Умер от полученных ранений во время эвакуации.

Волочаеву было посмертно присвоено звание полковника и Героя Украины.

3. Дмитрий Темный

Родился 7 февраля 1991 года в селе Малый Бузуков Черкасской области. Жил в селе Хацки. Служил в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ младшим сержантом.

Погиб 7 декабря в районе Золотого Луганской области вследствие вражеского обстрела.

4. Андрей Войтович

Родился в 1990 году в селе Квитневое Волынской области. Жил в Луцке. Служил в 14-й механизированной бригаде ВСУ младшим сержантом.

Погиб 9 декабря в районе Золотого Луганской области вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Вместе с ним погибли еще два бойца – Виктор Пруский и Сергей Сирота. По словам сослуживцев, сдетонировал противотанковый минный шлагбаум во время минометного обстрела.

5. Виктор Пруский

Родился 26 ноября 1970 года, житель Ровно. Ранее служил в десантных войсках, выполнял задания в Грузии. Младший сержант, командир БМП в 14 ОМБр.

Погиб 9 декабря при взрыве под Золотым вместе с Андреем Войтовичем и Сергеем Сиротой.

6. Сергей Сирота

Родился в 1997 году в селе Щурин Волынской области. Находился на военной службе по контракту с 2016 года.

Третий военный из 14 ОМБр, который погиб при взрыве 9 декабря под Золотым.

7. Сергей Михальчук

Родился 27 мая 1998 года в селе Великие Проходы Харьковской области. Служил старшим пулеметчиком 2-го взвода разведки спецназначения 4 БрОП Нацгвардии Украины.

Погиб 14 декабря при вражеском обстреле на Светлодарской дуге, закрыв собой побратима.

В Нацгвардии сообщили, что посмертно подали бойца на присвоение звания Героя Украины.

8. Василий Лисицын

Родился 1 января 1991 года в Кропивницком. Вырос в приемной семье. Служил в 40-й отдельной артиллерийской бригаде, был командирован в 28 ОМБр на должность механика-водителя.

Погиб 17 декабря в районе Марьинки, Донецкой области. Был убит вражеским снайпером.

9. Герман Соловьев "Маяк"

Родился в 1990 году в городе Каменское, Днепропетровской области, жил в Днепре. Служил в 93 ОМБр "Холодный Яр" на должности механика-водителя. Прозвище "Маяк" получил за высокий рост. Присоединился к бригаде после ее выдвижения на позиции в зоне ООС.

Погиб 22 декабря во время перестрелки с боевиками.

Как ранее сообщал "Апостроф", за ноябрь 2019 года на Донбассе погибло семеро украинских бойцов.