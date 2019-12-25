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Застывшая смерть: в России построили необычный ледовый городок, фото и видео

среда, 25 декабря 2019, 22:35
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В российском городе Тюмень представили оригинальную ледовую выставку, однако она шокировала посетителей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 72.ru.

Ледовый городок организовали на Цветном бульваре. После шлифовки скульптур зрителям открылись кубы льда, в которых были заморожены мертвые рыбки.

Однако людям такое не понравилось и просто шокировало. Потому организатором пришлось убрать рыб из льда. Они буквально выковыряли их.

"Их убрали, чтобы никого не травмировать. На качестве самого ледового городка это не отразится, - рассказал директор МКУ "Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа".

Заказчик пояснил, что лед, который используется для строительства городка, образуется в естественных условиях, и когда его нарезают, не видно, что находится внутри. Мелкие дефекты в виде вмерзших рыб становятся очевидны только после шлифовки, которую провели в минувшие выходные.

В пресс-службе администрации Тюмени рассказали, что работы по строительству главного новогоднего украшения города еще не приняты. И добавили, что подрядчик получил замечания по качеству льда и требование по его замене еще до появления фотографий со вмерзшими рыбами в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", на прошлогодние праздники в Ивано-Франковской области соорудили ледовый "город".

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