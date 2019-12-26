Будем нападать: Зверобой сделала громкое заявление накануне допроса в ГБР, видео

26 декабря волонтер и активистка Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР по делу об угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото и видео опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews.

"Сегодня у меня будет допрос в ГБР. Прохожу по делу, как свидетель, но у нас в стране это переквалифицируется на подозреваемого в течение нескольких секунд. Суды проводятся бездоказательно и незаконно. У меня есть претензии к товарищу Трубе по поводу того, как он обманывает судей . Если моим делом занимается ГБР, то решение должно быть подписано судом Шевченковским, но оно подписано Печерским. Мы будем не только защищаться, а будем и нападать ", - сказала волонтер.

Напомним, что волонтер Маруся Зверобой (Елена Самбул) после проведенных у нее дома обысков снова обратилась к президенту Украины Владимира Зеленского с угрозами.

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Как ранее сообщал "Апостроф", волонтерка Маруся Зверобой, у которой работники ГБР 28 ноября проводили обыск, хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским без свидетелей и поговорить о ситуации в стране.