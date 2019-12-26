Настоящая сказка: опубликованы яркие фото засыпанных снегом Карпат

Карпаты оказались в снежном плену.

Фотографии заснеженых гор опубликовал Василий Фицак на странице в Facebook.

"На Черногорском хребте в среднем 15 см. Снега, в переметах 30 и больше. Чем ниже, снега все меньше, так в долине под Смотричем всего 3-5 см. А в селе вообще нет", - написал пользователь под своими фото.

На снимках видно, как безлистые ветви деревьев покрыты толстым слоем пушистого снега. Его так много, что у вечнозеленых деревьев - елей, сосен и пихт - почти не видно игл под плотным покровом. На панорамных фото можно увидеть, как снег покрывает горные вершины А вот в долинах его совсем мало - под ногами видно опавшие листья и желтую траву.

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"Апостроф" уже информировал о том, что 27 декабря в Украину придут мокрый снег и метели. Все дело в том, что на днях территория Украины окажется под действием различных атмосферных фронтов. Наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины.