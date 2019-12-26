RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

16:40
Назван второй член жюри Нацотбора на Евровидение-2020 - теперь становится интереснее
16:34
В Одессе простились с 16-летними студентками, погибшими в страшном пожаре в колледже: фото
16:18
Суд отпустил боевиков ДНР, "отметившихся" кровавым захватом госздания в Мариуполе
15:52
В России назвали вероятную дату нового обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР
15:38
Появилось фото студента, погибшего страшной смертью в общежитии вуза под Одессой
15:33
НАБУ проводит обыски в Мининформе: первые подробности
15:16
Настоящая сказка: опубликованы яркие фото засыпанных снегом Карпат
15:10
Моральное уродство не лечится: близкие Заворотнюк высказались о новых "шедеврах" прессы
14:46
Украинским водителям готовят сюрприз с "автогражданкой": что нужно знать
14:37
Обнаружили мертвым: под Одессой произошла жуткая трагедия в общежитии вуза
14:36
Появилась забавная фотожаба с "жертвой" аномального тепла в Украине
14:31
Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Меладзе их новым нежным фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Настоящая сказка: опубликованы яркие фото засыпанных снегом Карпат

четверг, 26 декабря 2019, 15:16
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Карпаты оказались в снежном плену.

Фотографии заснеженых гор опубликовал Василий Фицак на странице в Facebook.

"На Черногорском хребте в среднем 15 см. Снега, в переметах 30 и больше. Чем ниже, снега все меньше, так в долине под Смотричем всего 3-5 см. А в селе вообще нет", - написал пользователь под своими фото.

На снимках видно, как безлистые ветви деревьев покрыты толстым слоем пушистого снега. Его так много, что у вечнозеленых деревьев - елей, сосен и пихт - почти не видно игл под плотным покровом. На панорамных фото можно увидеть, как снег покрывает горные вершины А вот в долинах его совсем мало - под ногами видно опавшие листья и желтую траву.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

"Апостроф" уже информировал о том, что 27 декабря в Украину придут мокрый снег и метели. Все дело в том, что на днях территория Украины окажется под действием различных атмосферных фронтов. Наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: