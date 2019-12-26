Появилась забавная фотожаба с "жертвами" аномального тепла в Украине

В сети с юмором реагируют на последствия аномально теплой погоды в начале этой зимы в Украине.

Шутливой картинкой, на которой изображен скучающий водитель снегоуборочной машины, делятся пользователи в соцсетях.

Забавная фотожаба состоит из трех иллюстраций, на которых легко одетый мужчина бездельничает, сидя на качели, дома за столом, или просто отбрасывает тень во дворе. "Водители снегоуборочных машин в Киеве", - подписана картинка.

Как сообщал "Апостроф", из-за притока теплого воздуха со Средиземного моря погода в январе в Украине будет большей частью теплой и дождливой. Первый месяц нового года может удивить высокими температурами, столбики термометров местами могут подняться до +10 градусов.