Больше дождей, чем снега: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на январь

Из-за притока теплого воздуха со Средиземного моря погода в январе в Украине будет большей частью теплой и дождливой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на meteoprog.ua.

По прогнозу американской модели CFS, в январе 2020 года положительное отклонение температуры составит более чем 2 градуса от многолетней метеорологической нормы.Таким образом первый месяц нового года может удивить высокими температурами, столбики термометров местами могут подняться до +10 градусов.

Мягкую зиму обеспечит теплые воздушные массы, которые будут поступать с южной Европы, а также из Атлантического океана. Из-за активности Атлантики в январе возможна миграция циклонов с запада на восток. В областях низких показателей барометра ожидается значительная облачность, осадки в виде мокрого снега с дождем и даже зимние штормы.

Вместе с тем теплые периоды могут чередоваться с наплывами холодных воздушных масс, когда возможны морозы свыше 10 градусов, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 1 января 2020 года в Киеве будет от 2 до 4 градусов мороза, при этом осадков не ожидается.