RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

15:16
Настоящая сказка: опубликованы яркие фото засыпанных снегом Карпат
15:10
Моральное уродство не лечится: близкие Заворотнюк высказались о новых "шедеврах" прессы
14:46
Украинским водителям готовят сюрприз с "автогражданкой": что нужно знать
14:37
Обнаружили мертвым: под Одессой произошла жуткая трагедия в общежитии вуза
14:36
Появилась забавная фотожаба с "жертвами" аномального тепла в Украине
14:31
Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Меладзе их новым нежным фото
14:03
Во Львове неадекватный водитель протаранил авто "копов" и пытался сбежать: фото и видео
14:03
Солнечное затмение 26 декабря: опубликованы яркие фото и видео
13:58
Больше дождей, чем снега: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на январь
13:27
Нацбанк принял жесткое решение в отношении одного из богатейших олигархов
13:11
Появилась меткая карикатура на "ажиотаж" вокруг поезда из России в оккупированный Крым
13:05
Стало известно о трагической смерти бойца ВСУ под Хмельницким, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Больше дождей, чем снега: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на январь

четверг, 26 декабря 2019, 13:58
переглянути новину українською
Фото: meteoprog.ua

Из-за притока теплого воздуха со Средиземного моря погода в январе в Украине будет большей частью теплой и дождливой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на meteoprog.ua.

По прогнозу американской модели CFS, в январе 2020 года положительное отклонение температуры составит более чем 2 градуса от многолетней метеорологической нормы.Таким образом первый месяц нового года может удивить высокими температурами, столбики термометров местами могут подняться до +10 градусов.

Мягкую зиму обеспечит теплые воздушные массы, которые будут поступать с южной Европы, а также из Атлантического океана. Из-за активности Атлантики в январе возможна миграция циклонов с запада на восток. В областях низких показателей барометра ожидается значительная облачность, осадки в виде мокрого снега с дождем и даже зимние штормы.

Вместе с тем теплые периоды могут чередоваться с наплывами холодных воздушных масс, когда возможны морозы свыше 10 градусов, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 1 января 2020 года в Киеве будет от 2 до 4 градусов мороза, при этом осадков не ожидается.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Иногда они падают: что случилось с российским пиар-самолетом Су-57

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: